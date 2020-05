A30 Express a laissé savoir que les paiements électroniques devenaient les seules options pour franchir le péage du pont Serge-Marcil.

«Pour la sécurité de nos préposés et de nos usagers, seulement le paiement par carte crédit et débit, et par transpondeur, est accepté», a-t-il publié.

Toutes les bornes acceptent désormais le paiement sans contact.

Rappelons que le passage gratuit sur le pont à péage de l’autoroute 30 prend fin lundi.