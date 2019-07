Plus de voitures sur la ligne de train de Candiac ?

exo lancera cet automne un appel d’offres afin de remplacer 10 de ses 41 locomotives qui arrivent en fin de vie sur ses lignes de train de banlieue. L’atout des nouveaux engins est qu’ils peuvent tirer 10 au lieu de 8 voitures.

Alors que La Presse annonce que la ligne de Candiac se retrouvera avec une locomotive neuve et plus puissante, exo précise cependant qu’il n’y a pas de garantie à l’effet que deux voitures supplémentaires seront automatiquement ajoutées sur ce tronçon.

«La longueur des rames sera déterminée en fonction de l’achalandage des différentes lignes et du matériel roulant disponible», explique Catherine Maurice, conseillère en relations médias à exo.

Néanmoins, la ligne de Candiac poursuit sa croissance. C’est d’ailleurs celle qui a présenté le plus fort achalandage (5,2%) en 2018 «bien qu’il s’agisse de la plus petite ligne de train en fonction du nombre de déplacements» et de gares, indique exo. L’an dernier, un total de 1 267 500 passagers sont montés à bord. L’achalandage journalier moyen observé en juin est de 4 600 personnes.

D’ici 4-5 ans

L’achat de nouvelles locomotives neuves est prévu depuis 2018 afin de remplacer leurs semblables de marque PH achetées usagées auprès de GoTransit en 2010. Leur livraison est prévue pour 2023-2024.