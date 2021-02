Plus d’une cinquantaine de cas de COVID-19 dans 17 écoles

Depuis le retour des élèves en classe en janvier, 50 d’entre eux ont été déclarés positifs à la COVID-19, révèle le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS), le 22 février. Douze membres du personnel des écoles du territoire couvert par Le Reflet ont aussi reçu un test positif.

À 16 reprises, la découverte de ces nouveaux cas ont mené à l’enseignement à distance, précise le CSSDGS qui a fourni au Journal des données allant du début janvier au 15 février.

L’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie et l’école primaire Piché-Dufrost à Saint-Constant sont celles ayant recensé le plus de nouveaux cas durant cette période, avec respectivement 6 et 12 élèves touchés.

En prévision de la semaine de relâche, le CSSDGS invite les familles à faire preuve de prudence en s’amusant essentiellement à l’extérieur et en respectant les consignes sanitaires.

Bilan complet (du 11 janvier au 15 février)

Candiac

École primaire Jean-Leman : 1 élève déclaré

École primaire Saint-Marc : 1 élève et 1 personne de l’école déclarés. Une classe est passée à l’enseignement virtuel.

École secondaire Fernand-Seguin : 3 élèves déclarés. Une classe est passée à l’enseignement virtuel.

Delson

École alternative des Cheminots : 1 personne de l’école déclarée.

École primaire Louis-Lafortune : 1 élève déclaré. Une classe est passée à l’enseignement virtuel.

La Prairie

École secondaire de la Magdeleine : 6 élèves et 1 personne de l’école déclarés. Une classe est passée à l’enseignement virtuel.

École primaire de la Petite-Gare : 5 élèves et 1 personne de l’école déclarés. Cinq classes sont passées à l’enseignement virtuel.

École primaire Émilie-Gamelin : 2 élèves et 1 personne de l’école déclarés. Deux classes sont passées à l’enseignement virtuel.

École primaire Notre-Dame-Saint-Joseph : 2 élèves déclarés. Deux classes sont passées à l’enseignement virtuel.

École secondaire Saint-François-Xavier : 2 élèves déclarés. Deux classes sont passées à l’enseignement virtuel.

Saint-Constant

École primaire de l’Aquarelle-Armand-Frappier : 3 élèves déclarés. Une classe est passée à l’enseignement virtuel.

École secondaire Jacques-Leber : 1 élève et 2 personnes de l’école déclarés.

École primaire Piché-Dufrost : 12 élèves et 1 personne de l’école déclarés. Quatre classes sont passées à l’enseignement virtuel, alors que d’autres se donnaient déjà à distance.

École primaire Vinet-Souligny : 2 élèves déclarés.

Saint-Philippe

École primaire des Moussaillons-et-de-la-Traversée : 4 élèves et 1 personne de l’école déclarés. Trois classes sont passées à l’enseignement virtuel.

Sainte-Catherine

École primaire de l’Odyssée : 3 élèves et 1 personne de l’école déclarés.

École secondaire des Timoniers : 1 élève et 1 personne de l’école déclarés.