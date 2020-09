Plusieurs grands excès de vitesse sur les routes de la région

Huit automobilistes ont reçu des contraventions totalisant 6 775 $ pour avoir commis de grands excès de vitesse sur les routes de la région, entre le 21 et le 30 août seulement.

Un automobiliste de 34 ans a été intercepté par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) du poste de la MRC des Jardins-de-Napierville, alors qu’il roulait à 90 km/h dans une zone de 50 km/h sur la rue Principale, à Saint-Michel, le 21 août, vers 5 h le matin.

Cette infraction lui a valu un constat de 539 $ et 6 points d’inaptitude.

«Ce secteur est connu pour être un secteur accidentogène», indique Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ.

Saint-Cyprien-de-Napierville

Les policiers de la SQ sont aussi intervenus auprès d’un automobiliste de 57 ans qui a commis un grand excès de vitesse à Saint-Cyprien-de-Napierville, le 22 août, vers 16 h 30.

Le contrevenant a été capté alors qu’il circulait à 92 km/h dans une zone de 50 km/h, sur la route 219.

Cette infraction lui a valu un constat de 539 $ et 6 points d’inaptitude.

Saint-Rémi

Un automobiliste de 34 ans, de Saint-Michel, a aussi été capté alors qu’il circulait à 144 km/h, dans une zone de 80 km/h, sur la rue de l’Église, à Saint-Rémi, le 23 août, vers 21 h 30.

Cette infraction lui a valu un constat de 1234 $ et 14 points d’inaptitude. Son permis de conduite a aussi été suspendu pour une période de 7 jours.

Le 27 août, vers 3 h 40, un automobiliste a été capté à 96 km/h dans une zone de 50 km/h, alors qu’il circulait sur la route 221, à Saint-Rémi. Le conducteur du véhicule, âgé de 43 ans de Montréal, a reçu un constat d’infraction de 669 $ et 10 points d’inaptitude. Son permis a aussi été suspendu 30 jours, tel que prévoit le Code de la Sécurité routière en matière de récidive.

Si chaque conducteur réduisait de 5 km/h sa vitesse moyenne, le nombre de blessures et de décès sur nos routes diminuerait de 15 %. -Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ

Hemmingford

Un automobiliste de 47 ans, de Hemmingford, a été arrêté le 26 août, vers 6 h, alors qu’il circulait à 125 km/h dans une zone de 70 km/h, sur le chemin Williams, à Hemmingford.

Il a reçu une contravention de 874 $, 10 points d’inaptitude et son permis a été suspendu sur le champ, pour une période de 7 jours.

Saint-Jacques-le-Mineur

Un homme de 25 ans, de Marieville, a été capté alors qu’il roulait à 132 km/h dans une zone de 80 km/h, sur la route 217, à Saint-Jacques-le-Mineur, le 28 août, vers 5 h 40.

Il a reçu un constat d’infraction de 812 $ et 10 points d’inaptitudes. Son permis a été suspendu 30 jours, tel que prévoit le Code de la Sécurité routière en matière de récidive.

Saint-Édouard

Le 30 août, entre 17 h et 18 h, deux automobilistes ont été captés à 146 km/h et 154 km/h, dans une zone de 90 km/h, alors qu’ils circulaient sur le rang Lafrenière, à Saint-Édouard.

Les conducteurs, le premier âgé de 25 ans, de Saint-Chrysostome, et le second âgé de 51 ans, de Saint-Rémi, ont respectivement reçu un constat d’infraction de 874 $ et 10 points d’inaptitude, ainsi qu’une contravention de 1234 $ et 14 points d’inaptitudes.

Leur permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.

Rappel

La vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles. La vitesse excessive cause 115 décès et 420 blessés graves en moyenne chaque année sur les routes du Québec, selon la SQ.