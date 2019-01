Polestar 2: une rivale à la Tesla Model 3 débarque sous peu

Article par Sylvain Raymond

Polestar, ça vous dit quelque chose? C’est la division haute performance du constructeur Volvo qui a décidé de lancer ses propres modèles, et ces derniers seront bien entendu commercialisés en Amérique du Nord.

C’est tout d’abord la Polstar 1, qui sera la première à être commercialisée, un véritable bolide sport qui malgré son style de berline se présente sous les traits d’un coupé. Elle profitera d’une motorisation hybride de 600 chevaux et son autonomie en mode 100% électrique se situe à environ 150 kilomètres. Notre collègue Gabriel Gélinas avait d’ailleurs assisté à la présentation mondiale du modèle.

En ce début d’année, Polestar en profite pour dévoiler une première image du second modèle de production qui sera baptisée, vous le devinez, Polestar 2.

Cette fois, on a droit à une voiture à hayon 100% électrique dont les dimensions et la fourchette de prix la positionnent directement en concurrence avec la Tesla Model 3.

Côté style, même si cette dernière reposera sur la nouvelle plateforme CMA de Volvo, celle du XC40, on nous promet une nette démarcation d’avec les dernières nouveautés du constrcuteur suédois. Son design pourrait bien être inspiré du concept 40.2 de Volvo.

Les détails techniques n’ont pas été officialisés, mais on mentionne une puissance d’environ 400 chevaux et une autonomie supérieure à 475 kilomètres.

La Polestar 2 devrait être dévoilée officiellement au cours des prochaines semaines et elle devrait être commercialisée vers le début de 2020. La voiture sera offerte via un service d’abonnement similaire à celui de Volvo dans lequel vous pourrez y avoir accès moyennant un prix fixe mensuel qui comprendra les frais d’entretien et d’assurances pour une période de deux ou de trois ans. Selon Polestar, l’achat régulier sera aussi possible.