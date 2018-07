La police appelle à la vigilance à propos d’arnaques sophistiquées

Crédit photo : Pixabay

La Régie intermunicipale de police Roussillon lance un appel à la vigilance après avoir enquêté plusieurs plaintes pour des fraudes de type hameçonnage impliquant des pertes de plusieurs milliers de dollars.

L’hameçonnage implique l’envoi de courriels, de messages textes et de sites Web par des criminels. Ces messages donnent l’impression de provenir d’entreprises, d’institutions financières ou d’organismes gouvernementaux légitimes connus, comme l’Agence du revenu du Canada, Microsoft, etc.

Ils visent à tromper le destinataire afin de lui soutirer des renseignements personnels ou financiers, indique la Régie par voie de communiqué.

Certains fraudeurs exigent des virements bancaires ou un transfert de fonds par le biais de Western Union, MoneyGram, etc. Dans d’autres situations, le fraudeur propose de faire des paiements à l’aide de cartes cadeaux Apple Store ou iTunes.

La police rapporte deux événements qui ont fait l’objet d’une plainte criminelle de fraude:

-En juin, un résident du secteur reçoit un message sur son téléphone d’une soi-disant compagnie spécialisée en transport de courrier et colis. Le message mentionne que le colis n’a pu être livré au destinataire. Il rappelle au numéro laissé dans le message et on l’informe que son colis a été saisi par les policiers à Beijing en Chine. Il se voit offrir la possibilité de transférer son appel au Service de police de Chine. L’appel est transféré et l’homme croit parler à un policier. Le faux policier l’informe que le colis a été saisi, puisqu’il contenait de la marchandise frauduleuse. Afin d’enquêter et de prouver son innocence, on lui demande de faire un virement bancaire et on l’assure que s’il n’est pas coupable, il sera remboursé entièrement. L’homme, croyant injustement être impliqué dans une histoire de colis frauduleux, accepte de faire des virements bancaires pour une somme totalisant 50 000$. Réalisant qu’il a été victime de fraude, il contacte le service de police pour déposer une plainte criminelle.

-En juillet, une résidente du secteur reçoit un appel de la soi-disant Agence du revenu du Canada. Elle rappelle au numéro laissé et on l’informe qu’il y a une irrégularité dans son dossier et qu’elle doit rembourser la somme due afin d’éviter une peine d’emprisonnement de cinq ans. On lui suggère de payer la somme de 1800$ par le biais de carte iTunes, ce qu’elle fait. Une plainte criminelle a également été déposée au service de police.

Cinq conseils pour se protéger de la fraude

-Se méfier des courriels ou des messages textes dans lesquels on demande de fournir sur-le-champ des renseignements personnels ou financiers.

-Communiquer avec l’institution ou la compagnie à l’aide d’un numéro de téléphone figurant dans une source sûre, comme un relevé.

-Ne jamais envoyer de renseignements personnels ou financiers par courriel.

-Éviter de cliquer sur des liens qui sont incorporés à des courriels et qui prétendent se diriger vers un site sûr.

-Prendre l’habitude de vérifier la barre d’adresse du site Web afin de voir si l’adresse est différente de celle inscrite dans le courriel.

En cas de doute

-Communiquer avec son institution bancaire ou financière et la compagnie de sa carte de crédit.

-Aviser les deux agences de crédit de la situation:

Equifax au 1 800 465-7166

TransUnion au 1 877 713-3393

-Signaler la fraude au service de police

-Communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501