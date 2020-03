Police : La Prairie adhère à la nouvelle proposition du comité aviseur

Les élus de La Prairie ont accepté la nouvelle recommandation du comité aviseur chargé de dénouer l’impasse policière qui perdure depuis plus d’un an, lors de la séance du conseil municipal, le 2 mars.

«Attendu que les travaux du comité aviseur indépendant mandaté par les ministères de la Sécurité publique et des Affaires municipales et de l’Habitation ont mené à une proposition prenant en considération les besoins de toutes les villes et qu’elles reposent sur des principes d’équité pour l’ensemble de la population desservi par la Régie», une résolution favorable a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal.

Le maire Donat Serres a affirmé vouloir sauver la Régie, «qui avait une réputation extraordinaire dans le domaine». La nouvelle proposition est sur 5 ans plutôt que 10 et prévoit un partage différent des quotes-parts. Autrement, les élus auraient pu voter pour le statu quo de l’entente échue.

«On est certains que 5 villes vont adhérer à ça, a-t-il ajouté. On n’est pas certains des deux autres villes. Donc, ça se peut qu’un moment donné ça revienne ou que la ministre prenne position. Là, on risque d’avoir la bonne foi de toutes les municipalités pour régler le problème une fois pour toutes. C’est un problème parce qu’on perd des effectifs. Ce n’est pas évident, les conditions de travail auxquelles ces gens-là font face.»

Rappel

Rappelons que La Prairie avait rejeté la dernière recommandation en février. Elle favorisait plutôt un autre scénario pour le partage des quotes-parts, proposé par un premier comité en 2018. Deux autres villes, soit Candiac et Saint-Constant, avaient quant à elles exprimé leur volonté de former un corps de police conjoint.

Les autres villes n’ont pas encore statué sur la nouvelle proposition du comité aviseur.