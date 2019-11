Pont Jacques-Cartier: la piste multifonctionnelle sera déneigée pour 25 cyclistes

Pour la première fois cet hiver, des cyclistes emprunteront la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier. La piste sera déneigée en totalité pour un groupe de 25 cyclistes qui testeront la qualité du déneigement.

Les commentaires et expériences de ce groupe de témoins, qui sera identifié par un dossard, permettra de déterminer les techniques de déneigement et les produits déglaçants les plus efficaces. La Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain évaluera également tous les aspects liés à l’exploitation hivernale, dont le niveau de service et les coûts d’exploitation.

«Depuis plusieurs années, nous travaillons à identifier des solutions pour minimiser les risques et permettre une exploitation hivernale sécuritaire de la piste multifonctionnelle, a mentionné la première dirigeante de la Société Sandra Martel. Malgré les nombreux défis que présente cette structure, nous n’abandonnons pas et nous poursuivons nos efforts en ajoutant les commentaires de cyclistes dans l’élaboration de nos protocoles.»

Recrutement de 25 cyclistes

Les cyclistes qui participeront au projet de simulation le feront sur une base bénévole et volontaire. Ils signeront une entente avec la Société et s’engageront notamment à respecter les conditions d’utilisation et à participer à une rencontre d’information. Pour collaborer au projet, les cyclistes devront traverser le pont plusieurs fois par semaine, lorsque les conditions de la piste le permettront.

La Société compte sur la collaboration de Vélo Québec pour apporter son expertise à ce projet de simulation. Les mairesses de Montréal et Longueuil, ainsi que le maire de Saint-Lambert, seront informés de l’état d’avancement des différentes initiatives, étant donné leur proximité avec le pont Jacques-Cartier.

De plus, une navette sera mise en place, avec la collaboration du Réseau de transport de Longueuil, pour les cyclistes qui ne pourront traverser le pont cet hiver.

Les cyclistes intéressés à participer à cette simulation peuvent communiquer avec la Société à communications@pjcci.ca avant le 22 novembre.