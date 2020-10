Pont Jacques-Cartier: opération de sensibilisation auprès des cyclistes et piétons

Dans le cadre de l’opération nationale concertée Partage de la route, une dizaine de policiers abordent cyclistes et piétons sur le pont Jacques-Cartier depuis 8h ce mardi matin, afin de les sensibiliser au respect des règles de la sécurité routière.

«On veut rappeler aux cyclistes de ralentir leur vitesse et s’assurer aussi du respect de la circulation. Pour les piétons, on souligne l’importance d’être vu et aussi de respecter les règles de la circulation», décrit l’agente Valérie Beauchamps, de la Sûreté du Québec.

Les policiers ont tout particulièrement sensibilisé les cyclistes et piétons à l’arrêt obligatoire qui doit être effectué à la hauteur de l’île Sainte-Hélène. «Souvent, les gens passent tout droit sans arrêter», remarque l’agente Beauchamp.

L’opération qui prendra fin à 10h regroupe la Sûreté du Québec, le Service de police de l’agglomération de Longueuil ainsi que le Service de police de la Ville de Montréal. Rappelons que la piste du pont multifonctionnelle Jacques-Cartier sera accessible aux cyclistes cet hiver. Une projet pilote avait été mené lors de la dernière saison hivernale.

Aucun constat d’infraction n’est remis dans le cadre de cette opération qui mise sur la prévention.