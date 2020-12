Pont Samuel-de-Champlain : deux voies fermées vers la Rive-Sud ce week-end

Des entraves sont à surveiller sur le réseau routier métropolitain au cours de la fin de semaine.

Deux des trois voies du pont Samuel-De Champlain en direction de la Rive-Sud seront fermées à la circulation de 23h vendredi à 5h lundi.

Des fermetures sont également prévues dans l’échangeur des autoroutes 10 et 30, à Brossard, de 20h samedi à 7h dimanche. Seront ainsi fermées à la circulation la voie de desserte de l’A-30 ouest, à la hauteur de l’A-10; la bretelle menant de l’A-10 ouest à l’A-30 ouest; et la bretelle menant de l’A-30 est à l’A-10 ouest. Des détours balisés seront mis en place.

L’autoroute 15 nord sera par ailleurs complètement fermée à la sortie du pont Samuel-De Champlain, entre la sortie n°58 (Île-de-Sœurs/A-10 ouest/Montréal centre-ville) et l’entrée du boul. De La Vérendrye, du côté de Montréal, de 1h samedi à 5h dimanche, afin de permettre des travaux pour le REM. Le détour se fera par l’A-10 ouest, le boul. Robert-Bourassa, la rue Saint-Antoine Ouest (virage à gauche permis) et l’entrée à la hauteur de la rue Lucien-L’Allier pour A-720/R-136 ouest. Les camions devront quant à eux emprunter les rues Saint-Jacques, Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Des fermetures sont également à surveiller sur l’A-10 est (autoroute Bonaventure), entre la sortie n°4 (boul. Gaétan-Laberge) et l’Île-des-Sœurs, de 1h samedi à 5h dimanche et entre les sorties n°3 (rue Carrie-Derick) et n°5 (Île-des-Sœurs), de 5h à 20h dimanche (deux des trois voies).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Rens.: Québec 511.