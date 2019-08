Porsche dévoile la version de base de sa 911 2020

Article par Guillaume Rivard

Lorsque la nouvelle Porsche 911 2020 a fait ses débuts mondiaux tard l’an dernier, elle ne se présentait qu’en versions Carrera S et 4S. Évidemment, ce n’était qu’une question de temps avant que la 911 Carrera de base emboîte le pas.

Eh bien, c’est maintenant chose faite.

Toujours disponible en formats coupé et cabriolet, la nouvelle 911 d’entrée de gamme développe 379 chevaux à 6 500 tours/minute grâce à un moteur biturbo à six cylindres à plat de 3,0 litres. C’est 9 chevaux de plus que l’ancienne et 63 chevaux de moins que la 911 Carrera S. Par ailleurs, le couple maximal continue de s’élever à 331 livres-pied, accessible de 1 950 à 5 000 tours/minute.

La puissance est contrôlée par une nouvelle boîte à double embrayage PDK à huit rapports. Le coupé 911 Carrera accélère ainsi de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et atteint une vitesse de pointe de 293 km/h. Il faut retrancher deux dixièmes de seconde avec l’ensemble Sport Chrono et en ajouter dans le cas du cabriolet. Ce dernier peut foncer jusqu’à 291 km/h.

Chaque modèle repose sur des roues de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière, chaussées respectivement de pneus 235/40ZR et 295/35ZR. Le système de freins fait appel à des disques de 330 millimètres et à des étriers à quatre pistons peints en noir.

Au chapitre du design, mentionnons que le capot avant, les rétroviseurs et la partie arrière ont subi une refonte. Une nouvelle bande à DEL unit les feux arrière, comme sur les autres 911 et aussi le Cayenne. On peut distinguer les versions de base par leurs deux sorties d’échappement (quatre sur les S).

La Porsche 911 Carrera 2020 retient également l’attention grâce à son nouveau décor intérieur comprenant une instrumentation dernier cri avec écran tactile de 10,9 pouces, des solutions de connectivité plus complètes ainsi que des aides à la conduite encore plus poussées telles que la fonction « Wet » qui détecte la présence d’eau sur la chaussée et avertit le conducteur, qui peut alors sélectionner un mode de conduite adapté aux conditions.

Au Canada, la 911 Carrera Coupé est maintenant proposée à partir de 111 000 $ et la 911 Carrera Cabriolet à partir de 125 600 $. Les nouveaux modèles peuvent être commandés dès aujourd’hui et arriveront en concession au début de 2020.

Prochaine étape : la nouvelle 911 GTS!