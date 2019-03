Porsche dévoile un Cayenne… Coupé!

Article par Germain Goyer

Pour 2020, Porsche ajoute une nouvelle déclinaison du Cayenne. En effet, le constructeur de Stuttgart vient de dévoiler une version Coupé de son plus volumineux VUS.

Sa ligne de toit inclinée et fuyante à l’arrière le distingue du Cayenne que l’on connaît déjà bien. En plus d’un toit abaissé de 20 mm, le Cayenne Coupé propose un style trapu avec des ailes arrière élargies de 19 mm.

Il tentera de se frayer une place dans le segment que se partagent notamment les Audi Q8, Mercedes-Benz coupé GLE et BMW X6.

Histoire d’accentuer l’appui sur l’essieu arrière, les ingénieurs l’ont doté d’un becquet adaptatif. Celui-ci se déploie de 135 mm lorsque le véhicule atteint les 90 km/h.

Contrairement au Cayenne conventionnel qui peut accueillir cinq occupants, la nouvelle version Coupé a été conçue pour n’en recevoir que quatre en raison de ses baquets arrière sport. Cela dit, il est possible d’opter pour la banquette 2+1 sans frais.

Au chapitre de la motorisation, on retrouve un bloc turbocompressé à six cylindres de 3,0 L qui génère 335 chevaux-vapeur et 332 livres-pied. Il suffit de compter jusqu’à six pour atteindre les 100 km/h. Quant à la vitesse de pointe, elle se chiffre à 243 km/h.

En ce qui a trait au Cayenne Turbo Coupé, il est animé par un V8 biturbo qui déploie 541 chevaux-vapeur et 568 livres-pied. Il accélère jusqu’à 100 km/h en 3,9 secondes. Pour ce qui est de sa vitesse maximale, elle s’élève à 286 km/h.

En option, on peut cocher la direction Plus à assistance en fonction de la vitesse, les jantes de 20 pouces, le toit vitré panoramique, le système de gestion active de la suspension et l’ensemble Sport Chrono.

Son arrivée chez les concessionnaires canadiens est prévue pour la fin de la présente année. Le prix de départ du Cayenne Coupé est fixé à 86 400 $ avant les frais de transport et de préparation. Pour la version Turbo Coupé, il faut minimalement allonger 148 000 $.

À titre de comparaison, l’actuel Cayenne est vendu à partir de 75 500 $.