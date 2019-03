Porsche reproduira les quatre 911 GT2 RS perdues en mer

Article par Germain Goyer

Au large de la France, un paquebot baptisé Grande America a coulé le 12 mars dernier après qu’un incendie se soit déclaré. Ce navire transportait notamment quatre Porsche 911 GT2 RS.

Malheureusement, les voitures ne pourront être livrées à leur propriétaire, c’est ce qu’on peut lire sur le site Carscoops qui a mis la main sur la lettre acheminée aux clients brésiliens.

Le constructeur allemand précise que la production de ce modèle s’est terminée en février dernier. En raison du contexte particulier, Porsche a toutefois annoncé qu’elle allait relancer brièvement la production en avril prochain afin d’assembler quatre unités. Elles remplaceront celles qui ne se rendront jamais à destination.

Ces quatre nouvelles 911 GT2 RS devraient être livrées en juin.

Au total, pas moins de 2 000 véhicules étaient transportés sur ce paquebot. Parmi ceux-ci, notons 37 Porsche dont des 718 Cayman, 718 Boxster et Cayenne qui ne se rendront pas à destination. Il en est de même pour les Audi A3, A5, Q7, RS 4 et RS 5 qui s’y trouvaient aussi.

Une 911 dans une classe à part

La plus dispendieuse au sein de la gamme de la 911, la version GT2 RS affiche un prix de 334 000 $ CAN. Son moteur à six cylindres à plat biturbo lui permet d’atteindre les 100 km/h en 2,8 secondes. La boîte PDK transmet les 700 chevaux-vapeur aux roues motrices arrière.