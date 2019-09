Porsche Taycan 2020 : cinq choses à savoir

Article par Michel Deslauriers

On attendait cette supervoiture électrique depuis un bon moment, et la version de production a enfin été dévoilée au monde entier.

La Porsche Taycan rivalisera notamment avec la Tesla Model S et l’Aston Martin Rapide E, alors que d’autres berlines sportives de luxe 100% électriques arriveront bientôt sur le marché.

Voici cinq choses à savoir au sujet de la Porsche Taycan 2020, qui sera mise en vente au Canada d’ici la fin de l’année.

Quatre niveaux de puissance et de performances

Au départ, la Taycan sera offerte en variantes Turbo et Turbo S, les deux munies d’un moteur électrique à l’arrière et un autre à l’avant, créant ainsi un rouage intégral à gestion électronique. La Taycan Turbo livrera une puissance combinée totale de 670 chevaux, alors que la Turbo S déballera jusqu’à 750 chevaux. Cette dernière peut accélérer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.

Et non, il n’y a pas de turbocompresseurs dans la Taycan, malgré le nom de ses déclinaisons les plus performantes. Le constructeur ajoutera bientôt deux autres versions moins puissantes, les 4S et Taycan de base, dont les spécifications techniques n’ont pas encore été révélées.

Autonomie raisonnable

Selon la norme WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) répandue en Europe, la Porsche Taycan Turbo dispose d’une autonomie maximale de 450 kilomètres, et la Turbo S, 412 km. Au Canada, on doit s’attendre à une autonomie plus modeste, qui n’a pas encore été officialisée. En comparaison, la Tesla Model S peut parcourir une distance maximale de 600 kilomètres sur une pleine charge. Avec une recharge maximale de 270 kW, on peut renflouer la batterie à 80% en aussi peu que 22,5 minutes.

Comportement routier purement Porsche

Évidemment, Porsche s’est assurée de conférer à la Taycan une tenue de route à la hauteur des attentes. Le système électronique 4D Chassis Control s’occupe de gérer la suspension pneumatique, les ressorts réglables, la vectorisation du couple et le contrôle de stabilité en virage. Selon le constructeur, 90% du freinage de la voiture est effectué par le système de récupération d’énergie, réduisant grandement l’usure des freins conventionnels.

Un habitacle pour quatre

La batterie de 93,4 kWh placée sous le plancher de la Taycan comporte deux sections découpées permettant aux passagers arrière d’obtenir suffisamment d’espace pour leurs pieds. Ce faisant, on a pu conserver une ligne de toit basse en plus de pouvoir afficher un coefficient de traînée de seulement 0,22 – la Taycan est donc l’une voitures les plus aérodynamiques actuellement sur le marché.

La planche de bord et la console centrale ont un minimum de boutons, remplacés par deux écrans tactiles – ou trois en option. L’affichage du conducteur est également entièrement numérique et courbé en demi-lune. Un aménagement composé uniquement de matériaux recyclés est également offert en remplacement du cuir traditionnel.

Un prix en conséquence

La Porsche Taycan Turbo se détaille au Canada à partir de 173 900 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que la Turbo S affiche un PDSF de 213 900 $.