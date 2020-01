Portes ouvertes au Centre d’études collégiales de Saint-Constant

À lire aussi Une première rentrée collégiale à Saint-Constant

Le Centre d’études collégiales de Saint-Constant ouvrira ses portes au grand public et aux personnes désirant poursuivre des études à la formation régulière ou à la formation continue, le jeudi 6 février, de 18h à 20h30.

Des représentants des programmes et parcours d’études offerts, des services et de la vie étudiante, de l’orientation et de l’admission, ainsi que du Service de la formation continue (cours aux adultes) seront également présents en kiosque pour répondre aux différentes questions. Il sera également possible de visiter les différents espaces aménagés pour la communauté collégiale au 121, rue Saint-Pierre.

(Source: Collège de Valleyfield)