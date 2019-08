Portes ouvertes au Quartier de la gare à Saint-Constant

Les Constantins sont invités à découvrir les commerces du Faubourg gourmand du Quartier de la gare ainsi qu’à visiter les locaux du Centre d’études collégiales le jeudi 22 août, de 17h30 à 20h.

L’événement est organisé dans le cadre de l’inauguration officielle du campus collégial qui accueillera ses premiers étudiants le 21 août.

La Ville convie ses citoyens à profiter de l’occasion pour faire un tour chez les commerçants qui ont élu domicile au Faubourg gourmand du Quartier de la gare, soit la Librairie Boyer, le traiteur et comptoir de plats préparés Le Petit potager, la Boucherie Larivière, la boulangerie Au four et au moulin, le commerce la Bière à boire ainsi que le Marché de Véro.