Portes ouvertes aux centres de formation professionnelle de la Rive-Sud

Les deux centres de formation professionnelle de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries invitent le public à une soirée portes ouvertes le 18 novembre.

Le Centre de formation Compétence Rive-Sud à La Prairie et l’école de formation professionnelle de Châteauguay ouvriront leurs portes le lundi 18 novembre, de 17h30 à 20h30. Cette soirée est organisée afin de permettre aux visiteurs de découvrir les programmes de formation offerts, de visiter les installations, de voir le matériel utilisé et de constater des réalisations d’élèves. Ceux-ci ainsi que des enseignants et les équipes de direction seront sur place pour discuter.

Les programmes offerts dans les deux centres de formation professionnelle mènent à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP). Ils peuvent s’effectuer en formule alternance travail-études (ATE).

Café avec un préposé aux bénéficiaires

L’établissement de Châteauguay collabore également à une journée pendant laquelle les intéressés au DEP pour devenir préposé aux bénéficiaires pourront échanger autour d’un café avec certains des préposés du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSMO). L’activité se tiendra au Centre d’hébergement de Châteauguay, le 19 novembre, de 9h30 à 18h30. Des recruteurs seront sur les lieux.