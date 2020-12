Possibilité de dépistage obligatoire pour les voyageurs

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a qualifié la situation présente liée à la COVID-19 de préoccupante lors d’un point de presse le 29 décembre. Il a réitéré que le Québec se rapproche d’un mur qu’il pourrait frapper en janvier. Alors que les nombreux voyageurs font réagir la population, M. Dubé a indiqué que le gouvernement provincial a soumis des demandes au fédéral pour la mise en place de mesures.

Le ministre s’est d’abord dit préoccupé de voir que certains ont pris la décision de voyager malgré les recommandations de ne pas le faire.

«On veut éviter de reproduire ce qui s’est passé après la semaine de relâche au printemps», a-t-il fait valoir.

Trois mesures sont ainsi dans les plans discutés avec le gouvernement de Justin Trudeau, soit :

L’obligation de se faire tester avant de prendre son avion de retour au Québec;

Du dépistage dans les aéroports à Montréal et à Québec à l’aide de tests rapides;

L’intensification du suivi du respect de la quarantaine.

Le fédéral a parlé d’une mise en application de ces mesures au début janvier. M. Dubé dit avoir indiqué au gouvernement fédéral que ça devait se faire plus rapidement.

«Si c’était juste de moi, ce serait à compter de demain», a-t-il confié.

«Les images qu’on a vues des vacanciers dans le Sud sont choquantes pour tout le monde, surtout pour ceux qui suivent les règles et les travailleurs du réseau de la santé.» -Christian Dubé

Rappelons que le nombre de cas se situe autour de 2 200 depuis quelques semaines et a augmenté dans les derniers jours. Aujourd’hui, on en recense 2 381, en plus de 64 décès et 1131 patients hospitalisés.

La situation est critique dans le réseau de la santé, a exprimé M. Dubé.

Près de 1 000 cas aujourd’hui sont recensés dans la grande région de Montréal, soit cinq fois plus importante qu’ailleurs au Québec.

«Un dépassement des capacités ne peut être exclu. D’autant plus que la moitié des lits désignés sont occupés», a soutenu M. Dubé

La vaccination suit quant à elle son cours et se déroule «rondement». Les premières doses des vaccins de Pfizer seront écoulées dans les prochains jours. Le gouvernement a cependant la consigne du fabricant de conserver la moitié des vaccins reçus avant d’administrer la deuxième dose.

«On se questionne sur cette demande. On verra dans les prochains jours s’il y aura des changements à ce niveau-là», a-t-il dit.

Les vaccins de l’entreprise Moderna feront leur arrivée sous peu également.