Hausse de 3 % des appels au Service de sécurité incendie en 2018

Les pompiers du Service de sécurité incendie de La Prairie n’ont pas chômé en 2018. Ces derniers ont répondu à 642 appels, soit une hausse de 3% par rapport à 2017. Les pompiers ont aussi porté secours à 863 personnes dans le cadre de leurs fonctions à titre de premiers répondants (12% d’augmentation). C’est ce qui ressort du rapport d’activités 2018.

Au total, le Service de sécurité incendie a reçu 1 515 appels, ce qui signifie que les pompiers de La Prairie se sont déplacés en moyenne pour quatre interventions par jour.

Plus du tiers des incendies (38%) est causé par des erreurs humaines. Les incendies débutant dans les jardinières ou dans le paillis de bois figurent en bonne place. À ce sujet, le Service entend poursuivre la sensibilisation auprès de la population, lit-on dans le communiqué publié par la Municipalité.

«En 2018, notre organisation a réussi à garder le cap sur nos objectifs fixés et à maintenir une croissance tout en respectant les exigences du schéma de couverture de risque et en donnant un service professionnel à nos citoyens», a déclaré Sébastien Lavoie, chef de division et auteur du rapport.

Le document est disponible sur le site au ville.LAPRAIRIE.qc.ca.

Une roulotte pour simuler les incendies

Le Service de sécurité incendie a mis sur pied un projet innovateur destiné en premier lieu aux élèves des écoles secondaires de la ville. Il est aussi possible pour d’autres municipalités de louer l’équipement pour sensibiliser leur population. Une roulotte spécialement aménagée pour simuler des incendies reliés aux habitudes quotidiennes des adolescents permet à ces derniers de tenter d’identifier l’origine des incendies. Des prix à gagner et une enquête à mener en équipe stimulent leur intérêt à participer à Scènes d’enquête, les risques du feu!.

(Source: Ville de La Prairie)