Premier coup d’œil au Buick Encore 2020 redessiné

Article par Guillaume Rivard

Buick connaît beaucoup plus de succès en Chine que sur notre continent. En vérité, c’est le plus grand marché de la marque de luxe d’entrée de gamme de General Motors. Il ne faut donc pas se surprendre qu’elle ait choisi le Salon de l’auto de Shanghai 2019 pour dévoiler plusieurs nouveaux modèles.

Celui qui nous intéresse le plus est le multisegment sous-compact Encore, car c’est de loin le véhicule le plus vendu de Buick au Canada.

Il faut préciser que deux versions au style assez semblable ont été présentées en Chine. D’abord, le Buick Encore régulier se compare à la génération actuelle en matière de gabarit, mais il est construit sur une plateforme Gamma II mise à jour appelée GEM (Global Emerging Markets).

Ensuite, il y a le Buick Encore GX à empattement long qui, selon plusieurs sources, est celui que nous recevrons en Amérique du Nord (mais probablement sans les deux lettres ajoutées). Il repose sur la nouvelle plateforme VSS-F de General Motors, tout comme le Chevrolet Trailblazer 2020 également dévoilé à Shanghai pour remplacer le cousin de l’Encore, le Chevrolet Trax.

Les détails techniques n’ont pas été annoncés encore, mais attendez-vous à une nouvelle génération de moteurs EcoTec, possiblement avec une boîte automatique à neuf rapports pour remplacer celle à six rapports.

Quant au design, inspiré du concept Buick Enspire de 2018, l’évolution radicale de la silhouette nous plaît beaucoup, allant de la bande chromée qui découpe la calandre élargie jusqu’aux ailes arrière plus musclées, en passant par la ligne de toit plongeante. Le véhicule paraît franchement plus dynamique et sportif qu’actuellement.

Le Buick Encore 2020 destiné au marché nord-américain devrait faire une première apparition plus tard cette année. Nous en saurons davantage à ce moment.