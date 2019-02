Première canadienne pour la Ford Shelby GT500 2020

Article par Michel Deslauriers

La rutilante GT500 est de retour, et elle est plus puissante que jamais. La Mustang la plus démentielle offerte chez Ford a fait sa première apparition canadienne au Salon de l’auto de Toronto.

Équipée d’un V8 suralimenté de 5,2 litres développant au moins 700 chevaux, la Ford Shelby GT500 2020 devrait être en mesure d’accélérer de 0 à 100 km/h en environ 3,5 secondes et de franchir le quart de mille en moins de 11 secondes.

Ces performances sont rendues possibles grâce à sa boîte TREMEC à sept rapports avec double embrayage. En effet, il n’y a pas de boîte manuelle dans la nouvelle GT500. La voiture profite également d’une suspension révisée avec amortisseurs magnétorhéologiques, de roues de 20 pouces, d’une direction électrique et des disques de frein massifs avec étriers Brembo à six pistons à l’avant. Un ensemble Tenue de route et un ensemble de Fibre de carbone peuvent aussi être ajoutés.

Dans l’habitacle, la GT500 dispose de garnitures en fibre de carbone exposées, des insertions de suède dans les portes avec coutures contrastantes, un bloc d’instruments ACL de 12 pouces pour le conducteur et un système multimédia SYNC 3 avec écran tactile de huit pouces. La liste des options comprend des sièges Recaro, des sièges à réglage électrique avec empiècements de suède et une chaîne audio B&O Play à 12 haut-parleurs. La Ford Shelby GT500 2020 arrivera cet automne.

Également en vedette au kiosque du constructeur américain se trouve le Ford Explorer 2020, qui a reçu une refonte majeure. Sa motorisation de base consiste d’un quatre cylindres turbo de 2,3 litres, produisant quelque 300 chevaux. Une variante hybride sera aussi proposée avec un V6 de 3,3 litres et un moteur électrique qui produiront conjointement 318 chevaux. Enfin, la sportive Explorer ST misera sur un V6 biturbo de 3,0 litres, bon pour 400 chevaux.

Enfin, parmi les nouveaux véhicules à l’affiche, on peut admirer le Ford Série F Super Duty 2020, qui reçoit des motorisations révisées, une nouvelle boîte automatique à 10 rapports et plus de technologie. Un V8 de 6,2 litres fait figure de moteur de base, alors qu’un V8 à essence de 7,3 litres et une troisième génération du V8 turbodiesel Power Stroke de 6,7 litres sont disponibles en option. Le nouveau Super Duty sera en vente cet automne.