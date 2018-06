Première matinée pénible au pont Mercier

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Valérie Lessard

Sans grande surprise, la première matinée d’heure de pointe depuis le début du blitz de travaux au pont Mercier a été difficile pour de nombreux automobilistes.

Le trafic a commencé aux petites heures du matin pour accéder à l’île de Montréal et au moment d’écrire ses lignes, à 10 h 15, l’accès au pont Mercier est toujours aussi pénible.

Une automobiliste a indiqué sur la page Facebook Mercier Bridge/ Kahnawake and Montreal Area Traffic avoir quitté Châteauguay à 4 h 30. À cette heure, le trafic en direction de Montréal commençait à la hauteur de la bretelle de la route 207 à Kahnawake.

Un autre automobiliste raconte avoir quitté Châteauguay à 5 :25. Une heure plus tard, il était à la hauteur du Bingo de Kahnawake sur la route 138.

Du côté de l’accès via la route 132, le trafic s’échelonne presque jusqu’à la hauteur de la 730, soit à la limite de Sainte-Catherine. Un accident survenu sur la route 132 a compliqué la circulation en matinée.

Les usagers du transport en commun semblent avoir été moins touchés par la nouvelle configuration des voies. Plusieurs racontent sur les médias sociaux avoir mis moins de 30 minutes pour traverser le pont.

Huit semaines de travaux

Une seule voie est disponible dans chaque direction au pont Mercier depuis le 22 juin, 22h. Il en sera ainsi jusqu’au 20 août 5h.

Le ministère des Transports effectue des travaux sur la structure du pont en direction de la Rive-Sud. L’entrée Airlie à LaSalle est fermée pendant la durée des travaux. Les automobilistes doivent effectuer un détour via les avenues Lafleur et Clément. D’ailleurs les gens qui souhaitaient quitter l’île ce matin via le pont Mercier devaient aussi prendre leur mal en patience.