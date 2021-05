Près de 1,5 M$ investis dans La Prairie pour l’embauche de jeunes

Le député de La Prairie Alain Therrien annonce qu’un montant de 1,46 M$ est distribué parmi 62 employeurs de sa circonscription, dans le cadre du programme Emplois d’été du gouvernement fédéral.

Les organisations «priorisées», selon M. Therrien, œuvrent dans plusieurs secteurs d’activités comme la sécurité aquatique, les camps de jour, l’industrie récréotouristique, les services sociaux, municipaux, ou encore des commerces alimentaires et agricoles. L’investissement se traduit, dit-il, par de nouvelles opportunités d’emplois à pourvoir par des étudiants de La Prairie, Candiac, Delson, Saint-Philippe, Sainte-Catherine et Saint-Mathieu.

«Dans le cadre d’une relance économique, ce financement est bienvenu, plus particulièrement dans le contexte pandémique actuel où les besoins sont criants. C’est une bouffée d’air frais, tant pour les organismes à but non lucratif que pour les entreprises privées de La Prairie», estime le député.

Ce dernier invite les jeunes âgés de 15 à 30 ans à visiter le guichetemplois.gc.ca pour y retrouver les postes disponibles cet été.