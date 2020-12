Près de 400 personnes dépistées pour la COVID-19 à Delson et Candiac

Les cliniques de dépistage mobile qui ont eu lieu à Delson, le 11 novembre, et à Candiac, le 1er décembre, ont respectivement attiré 151 et 236 personnes, pour un total de 387.

C’est ce que confirme Jade St-Jean, conseillère-cadre aux relations médiatiques au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. La clinique de dépistage à Candiac a d’ailleurs attiré plus de gens que prévu. L’auteure de ses lignes y était et a attendu environ 2 heures avant d’être vue par l’une des quatre équipes qui effectuaient les tests de dépistage.

Cette attente s’explique notamment par le fait qu’il y a eu une panne d’électricité à la clinique de dépistage de Châteauguay et que des usagers ont été redirigés à Candiac, selon Mme St-Jean.

Le délai pour la réception des résultats n’a toutefois pas été affecté, a également constaté la journaliste du Reflet, qui a reçu le sien, négatif, 48 heures après son test.