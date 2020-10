Près de 6 M $ remis à quatre Villes pour couvrir leurs dépenses liées à la pandémie

Les gouvernements du Québec et du Canada versent conjointement un montant de près de 6 M$ aux villes de Candiac, Delson, La Prairie et Saint-Philippe, afin qu’elles puissent éponger leurs dépenses occasionnées par la pandémie.

Depuis le début de la crise sanitaire, les Municipalités ont dû débourser des sommes supplémentaires pour veiller à la sécurité publique, adapter leurs bâtiments et opérer des camps de jour moins achalandés, notamment.

«Ce soutien vise également à compenser les pertes de revenus, comme les revenus de permis, des droits sur les mutations immobilières, des amendes et pénalités et des stationnements», affirme le bureau de Christian Dubé, député provincial de la Prairie.

Celui-ci fait valoir que les Villes «ont su s’adapter en étant à l’écoute des citoyennes et citoyens depuis le début de cette pandémie et continuent d’exercer une présence et un soutien constant tout en maintenant les services».

Pour la Ville de Delson, l’aide financière «versée sans condition et directement pour les citoyens» s’élève à 686 000$, précise le maire, Christian Ouellette. À lui seul, le camp de jour a engrangé un déficit de 113 000$ cet été, fait savoir M. Ouellette.

«Nous sommes très contents, car les gouvernements ont tenu promesse d’aider les municipalités», indique-t-il.

Pour sa part, le maire de La Prairie, Donat Serres, dit apprécier l’aide financière qui «confirme le rôle de leader que nous avons pris dès le départ», a-t-il affirmé en rappelant que la Ville «n’a pas hésité à adapter ses pratiques».

«Nous n’avons pas hésité à modifier nos manières de procéder et à investir pour que chacune de nos actions ou de nos propositions d’activités soit le plus sécuritaire possible. Des camps de jour, au paiement en ligne des constats d’infraction, aux nombreux affichages, à l’aide aux organismes, en passant par la désinfection des lieux où se tiennent des activités, tout a été fait afin de freiner la propagation de la COVID-19», a rappelé M. Serres.

Montant versé par ville

Candiac: 2,3 M$

Delson: 686 137$

La Prairie: 2,2 M$

Saint-Philippe: 632 243$