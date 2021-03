Près de la moitié des écoles du CSSDGS analysées dépassent le taux de CO2 recommandé

Après 85% des échantillonnages visant à mesurer la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans ses établissements scolaires, le Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a dévoilé, en date du 26 février, que 44% des écoles sont au-dessus du seuil recommandé par le ministère de l’Éducation (MEQ) de 1 000 parties par million (ppm).

De ce nombre, 35% des analyses dans 385 locaux sont jugés acceptables, se situant entre 1 000 et 1 500 ppm, tandis que 6% des résultats sont chiffrés entre 1 500 et 2 000 ppm, puis 3% au-dessus de 2 000 ppm.

À la mi-février, alors que 8% des échantillonnages avaient été effectués selon le CSSDGS, une mère d’élève de l’école primaire des Bourlingueurs à Sainte-Catherine a fait parvenir au Reflet une lettre du Centre de services scolaire signalant que six classes sur dix analysées enregistraient un taux de CO2 supérieur au seuil recommandé, dont deux entre 1 500 et 2 000 ppm.

On demandait notamment aux parents de prévoir des vêtements chauds pour leurs enfants, puisque des mesures correctives dont l’ouverture de fenêtres allaient être appliquées.

Hélène Dumais, directrice adjointe du service des communications au CSSDGS, confirmait alors au Journal que la fréquence et la durée de l’aération à effectuer, majoritairement entre les plages d’enseignements ont été augmentées. De plus, l’ouverture de la porte et d’une fenêtre en tout temps lors de l’occupation du local a été conseillé. Puis, un processus de vérification de ces mesures a été mis en place.

«Par la suite, le Service des ressources matérielles (SRM) procédera à de nouveaux échantillonnages qui permettront de vérifier si les mesures correctives ont l’effet escompté sur l’apport d’air souhaité», soutenait Mme Dumais.

Si les résultats ne sont pas concluants, le SRM réévaluera la situation et effectuera des travaux correctifs selon la gradation établie par le MEQ, ajoute-t-elle.

Malgré un portrait incomplet, puisque la première vague d’analyses se poursuit jusqu’au 15 mars, le CSSDGS avise les parents et membres du personnel dès qu’elle a les résultats des mesures prises dans l’école qui les concernent, comme cela a été le cas pour l’école des Bourlingueurs.

Contexte de pandémie

En raison de la COVID-19, le CSSDGS rappelle «qu’une bonne aération des locaux freine la transmission par aérosols émis par les personnes qui sont susceptibles de contenir le coronavirus. Selon les établissements, cet apport s’effectue grâce à la ventilation naturelle par fenêtres ou par ventilation mécanique».