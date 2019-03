Présence non déclarée d’allergènes dans des pains à sous-marin

Crédit photo : Depositphotos

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) avise les personnes qui souffrent d’une allergie aux œufs ou au lait de ne pas consommer le produit qui est indiqué dans le tableau suivant. En effet, ce produit pourrait contenir de ces substances allergéniques sans qu’il en soit fait mention sur l’étiquette.

-Pain sous-marin blanc 9

-6 x 100g

-Code: 0215255803003

Le produit qui fait l’objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu’au 11 mars inclusivement, et ce, dans les établissements des chaînes SuperC, Metro et Marché Richelieu de l’ensemble du Québec. Il était vendu à la température ambiante. L’étiquette comporte, outre la dénomination propre du produit, une mention indiquant le nom et l’adresse du détaillant.

Cette mise en garde concerne uniquement les personnes qui sont allergiques aux œufs ou au lait. Aussi, ces personnes, si elles ont en leur possession une unité du produit indiqué plus haut, sont avisées de ne pas la consommer et de la retourner à l’établissement où elles l’ont achetée. Il est à noter qu’aucun cas d’allergie associée à la consommation de cet aliment n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent.