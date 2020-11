Pris à 120 km/h dans une zone de 50

La police de Mercier a arrêté deux automobilistes dans les derniers jours qui roulaient à 120 km/h et 94 km/h sur la rue Marleau alors que la limite permise est de 50 km/h. Le corps policier dit avoir mené plusieurs opérations radar sur cette rue depuis que la chaussée a été refaite en septembre.

« Souvent, à la suite de travaux de réfection, les automobilistes ont tendance à avoir le pied pesant, car la chaussée est lisse et plane. Évidemment, peu importe l’état de la chaussée, il est primordial de respecter les limites de vitesse, car la vitesse excessive est la cause de plusieurs accidents graves », indique le directeur adjoint du Service de police de la Ville de Mercier, Sébastien Fournier.

Le 20 novembre, à 16 h 27, un automobiliste a été intercepté à 120 km/h sur la rue Marleau. «Son véhicule a été saisi et le conducteur a reçu un constat d’infraction de 1384 $ et de 14 points d’inaptitude», indique le SPVDM.

Trois jours plus tard, le 23 novembre, à 21 h 14, un autre automobiliste a été intercepté alors qu’il roulait 94 km/h dans une zone où la limite est de 50 km/h. «Cette fois, le conducteur a reçu un constat d’infraction de 539 $ et de 6 points d’inaptitude, en plus de voir son permis suspendu pour sept jours», informe la police.

130 km/h

Quelques semaines auparavant, le 8 novembre, un automobiliste a été intercepté à 130 km/h, toujours sur la rue Marleau. Il a écopé d’une amende de 1534 $ et de 14 points d’inaptitude. Son véhicule a été saisi par la police.

Le 21 octobre, une voiture a été intercepté à 102 km/h sur l’heure du lunch. Un constat d’infraction de 112 $ et 10 points d’inaptitude ont été émis au conducteur. Son permis a été suspendu.

La police de Mercier souligne qu’elle a émis plusieurs constats d’infraction pour des vitesses oscillant autour de 80 km/h, soit 30 km/h au-dessus de la limite permise sur cette route.