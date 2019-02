Prix annoncés pour la Toyota Prius 2019 à rouage intégral

Article par Michel Deslauriers

La Toyota Prius 2019 est maintenant en vente au Canada, et les prix ont été annoncés pour toutes les versions de la berline hybride, y compris les variantes à transmission intégrale.

La Prius a reçu des parties avant et arrière redessinées, de nouvelles jantes en alliage et deux nouvelles teintes de carrosserie – Rouge supersonique et Bleu orage électrique. L’habitacle de la voiture obtient aussi des garnitures noires sur la planche de bord et le volant.

Toutefois, le plus gros changement, c’est l’ajout du système AWD-e, qui sera disponible en trois déclinaisons. Chaque Prius est équipée d’un quatre cylindres de 1,8 litre à cycle Atkinson, un moteur électrique sur l’essieu avant et une boîte automatique à variation continue à gestion électronique. Les variantes AWD-e disposent également d’un moteur électrique sur l’essieu arrière, qui développe 7 chevaux et un couple de 40 livres-pied. Dans tous les cas, la Prius produit un total de 121 chevaux.

Le système AWD-e active le moteur électrique arrière sur demande, et jusqu’à une vitesse de 70 km/h pour améliorer l’adhérence sur les surfaces glissantes. Au lieu d’un bloc de batteries au lithium-ion, la Prius AWD-e obtient une batterie au nickel-hydrure métallique qui, selon Toyota, « procure un excellent rendement par temps froid. » Le rouage intégral ajoute cinq millimètres à la garde au sol et à la hauteur hors tout de la voiture ainsi qu’environ 70 kilogrammes (150 livres) au poids total, alors que le réservoir d’essence passe de 43 à 40 litres.

La Prius à traction affiche des cotes de consommation ville/route/combinée de 4,4 / 4,6 / 4,4 L/100 km, alors que les cotes de la Prius AWD-e s’élèvent à 4,5 / 4,9 / 4,7 L/100 km.

La Toyota Prius 2019 se détaille à partir de 27 990 $ avant les frais de transport et de préparation, ou environ 500 $ de plus que le modèle équivalent de 2018. Elle comprend un système multimédia à écran de six pouces, un climatiseur automatique, des sièges avant chauffants, une clé intelligente et des rétroviseurs extérieurs chauffants. Elle profite également de l’ensemble Toyota Safety Sense P qui regroupe l’avertissement de précollision frontal avec détection de piétons, l’avertissement et la prévention de sortie de voie, les feux de route automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif.

La Prius avec groupe Technologie à 32 490 $ ajoute une sellerie de similicuir SofTex, des essuie-glaces à capteur de pluie, un volant chauffant, une surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, un toit ouvrant, une recharge sans fil pour téléphones, un système de navigation et un écran tactile de sept pouces.

La Toyota Prius AWD-e 2019 est offerte à partir de 28 990 $. Elle coûte mille dollars de plus que la version de base à traction, mais bénéficie aussi de phares antibrouillard, des phares à DEL plus chics, un volant gainé de cuir SofTex et une zone de recharge sans fil.

La Prius AWD-e avec groupe Technologie à 32 990 $ reçoit un écran multimédia de 11,6 pouces – similaire à celui dans la Toyota Prius Prime – alors que la Prius AWD-e avec groupe Technologie avancé comprend un affichage tête haute, des phares adaptatifs et un sonar de stationnement, entre autres.