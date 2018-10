Producteur de lait mécontent de l’entente avec les États-Unis

Crédit photo : Gracieuseté

Pour le producteur laitier Maurice Montcalm, le nouvel accord signé par le Canada avec les États-Unis dimanche soir est dommageable.

«C’est le Québec qui fait les frais de cette entente. Évidemment, il est tôt pour en connaître tous les détails, mais malgré une partie du maintien de la gestion de l’offre, nous sommes placés sous respirateur artificiel. Il y a des brèches et à chaque nouvelle brèche, ça fait mal. Chaque fois», déplore celui qui a longtemps été représentant de ses pairs au sein de la Fédération des producteurs de lait.

Pour lui, d’additionner ces nouvelles mesures dans l’entente, après l’entente avec l’Europe et le PTP, pourrait être fatal pour plusieurs de ses collègues.

«Dans l’entente, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles il y a eu des compromis. Je veux bien croire que c’est important pour le secteur de l’automobile, mais c’est nos producteurs laitiers qui en font les frais maintenant», dit le producteur de Saint-Louis-de-Gonzague.

Trump a gagné

Pour celui qui vit des produits de sa ferme, c’est le président américain qui est venu à bout des négociateurs et du même coup, des agriculteurs québécois.

«Trump a eu le dessus. Il faut qu’il gagne partout. Il voulait gagner, il l’a fait et nous sommes les perdants. Ça va nous affecter. Il s’agit d’une nouvelle brèche», scande Maurice Montcalm, tout en ajoutant que, selon lui, ça n’arrangera pas plus les producteurs américains.

«Le pire c’est que ça n’avantage pas les producteurs qui ont la même grosseur que nous.»

Il parle d’une vive rancœur pour ses pairs.

«C’est une déception du côté des producteurs. Il y a eu beaucoup de rencontres depuis deux ans et tout le monde disait vouloir protéger la gestion de l’offre. On ne nous en a jamais autant parlé et nous nous sommes fait promettre des choses. Alors d’en arriver à ça, c’est décevant», décrit-il.