Projet Mélomane : 13 arrestations et 1,3 kg de cocaïne saisi

La frappe contre un important réseau de trafic de cocaïne menée hier matin par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), appuyé de plusieurs autres corps policiers, a permis l’arrestation de 13 personnes.

Les 13 individus, 12 hommes et 1 femme qui ont entre 32 et 68 ans, seront interrogés par les policiers. Ils pourraient faire face à des accusations de trafic de stupéfiants, possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic et complot.

Les agents du SPAL et leurs collègues du Service de police de Châteauguay, de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, du Service de police de Laval, du Service de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec ont procédé à des perquisitions dans 13 résidences simultanément, dans l’avant-midi du 29 octobre.

Ils y ont saisi 1,3 kg de cocaïne ainsi que diverses drogues dont du crack, du haschisch, du cannabis et différentes drogues de synthèse; du matériel servant à la production; de l’argent en coupures canadiennes et américaines; de même que 7 véhicules. Le total des biens saisis est d’une valeur d’environ 378 000$.