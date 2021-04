Protégez votre compte Facebook des intrus avec les alertes de connexions

Assurez-vous d’être alerté si un pirate ou un intrus devait parvenir à se connecter à votre compte Facebook. Il est possible en quelques secondes d’activer les alertes de connexions via les paramètres de sécurité de Facebook.

Facebook n’est malheureusement pas un enfant modèle en ce qui concerne la sécurité de nos informations sur son réseau social. La fuite de 533 millions de comptes est là pour en témoigner.

Outre ces fuites, des pirates rôdent sur le web et sont toujours aux aguets pour subtiliser nos informations et tenter de se connecter à notre compte Facebook. Ce peut être pour usurper notre identité ou bien pour propager des liens malveillants à nos amis.

Il est donc important de s’assurer d’avoir un mot de passe fort, afin qu’il ne soit pas craqué par un pirate. Le site How Secure is My Password nous permet notamment de voir en combien de temps notre mot de passe pourrait être craqué..

S’il n’est pas fort, il vaut mieux aller le changer ou utiliser un gestionnaire de mot de passe comme 1Password, Dashlane ou NordPass par exemple.

Si l’on préfère courir le risque avec notre mot de passe actuel ou que l’on veut seulement ajouter une couche de sécurité supplémentaire, il est possible d’être alerté par Facebook si une connexion étrangère est faite sur notre compte.

Mieux, on peut aussi activer l’authentification à double facteur sur son compte Facebook, mais pour certains cette technique est trop fastidieuse à chaque fois que l’on veut se connecter. Dans un tel cas, l’alerte de connexion peut-être un certain compromis.

Comment activer l’alerte de connexion Facebook sur mobile

Pour activer l’alerte de connexion Facebook sur son téléphone intelligent ou sa tablette, il faut:

Ouvrir l’application Facebook Appuyer sur l’onglet hamburger (trois lignes horizontales) Aller dans les Paramètres Sélectionner l’option: Sécurité et connexion Appuyer sur: Recevoir des alertes en cas de connexions non reconnues

On peut ensuite sélectionner si l’on veut être alerté par une notification Facebook, via Messenger et/ou par courriel.

Nous ne recommandons pas nécessairement via Messenger, puisqu’un intrus pourrait voir cette alerte et tenter d’aller modifier le mot de passe du compte.

Comment activer l’alerte de connexion Facebook sur un ordinateur

Pour activer l’alerte de connexion Facebook sur son ordinateur, il faut:

Aller sur Facebook Ouvrir les Paramètres Sélectionner l’onglet: Sécurité et connexion Cliquer sur: Recevoir des alertes en cas de connexions non reconnues

On peut ensuite sélectionner si l’on veut être alerté par une notification Facebook, via Messenger et/ou par courriel.

Nous ne recommandons pas nécessairement via Messenger, puisqu’un intrus pourrait voir cette alerte et tenter d’aller modifier le mot de passe du compte.

Crédit icone dans la photo principale: Thief Icon by Coquet Adrien on Iconscout