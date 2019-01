Prudence sur les routes

Crédit photo : Depositphotos - Archives

Le ministère des Transports demande aux conducteurs de faire preuve de prudence en raison de la poudrerie qui affecte certains tronçons du réseau routier.

Ainsi, la jonction des autoroutes 30 et 730 à Saint-Constant est partiellement enneigée et la visibilité réduite. Idem pour la jonction des autoroutes 15 et 30 à Candiac.

Selon environnement Canada, la neige et la poudrerie se transformeront en pluie ou bruine intermittente en mi-journée. Les vents en provenance du sud-est soufflent à 40 km/h avec des rafales à 60 km/h. Ils diminueront à 20 km/h en mi-journée. Le maximum sera de plus 3 degrés Celcius.

Ce soir et cette nuit de la pluie ou de la bruine intermittente se changeant en de la neige au cours de la nuit est prévue. (D.P)