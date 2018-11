Publicité et journalisme : savoir faire la différence

Crédit photo : Depositphotos

(Un texte de Maryanne Dupuis)

Pourtant bien différentes, la rédaction journalistique et la publicité sont parfois confondues par les lecteurs.

L’activité journalistique se caractérise par une démarche qui vise à informer la population par la diffusion de nouvelles. Le journaliste se doit de garder une distance critique par rapport à l’information. Il se base sur des faits et diffuse le contenu par le biais d’un média, dans l’optique de transmettre une information vraie et indépendante de toute pression externe.

Les annonces publicitaires sont payées par des entreprises et sont axées sur l’émotion et la séduction, afin de vendre ou de promouvoir un produit ou un service aux consommateurs. Il s’agit d’une démarche purement promotionnelle, non régie par les critères journalistiques.

La rédaction publicitaire englobe aussi le publireportage, une publicité présentée comme du contenu éditorial. Il s’agira d’un reportage détaillé qui, selon la loi, doit absolument contenir la mention «publicité» ou «publireportage». Il est entre autres utilisé pour présenter des messages publicitaires plus complexes.

Le Reflet profite de la Semaine éducation médias, du 5 au 9 novembre, pour démystifier différents aspects du travail journalistique.