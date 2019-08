Quand le Défi des générations contre le cancer crée une passion

Lorsque Denis Dubé rencontre son médecin en mai 2016 pour un bilan de santé, il se sent en pleine forme, à l’exception d’un petit problème urinaire. Mais en raison des antécédents de cancer dans sa famille, il est rapidement dirigé vers un urologue, qui lui annonce qu’il est atteint d’un cancer de la prostate, comme son père…

Alors qu’il patiente dans la salle d’attente pour rencontrer son oncologue en août 2016, Denis remarque une affiche de la première édition du Défi des générations contre le cancer, et dit à sa conjointe: «Au cours de nos vies, on a souvent fait des collectes de fonds pour aider les autres. Maintenant on va en faire une pour moi…»

À moins d’un mois de l’événement et n’ayant jamais couru auparavant, Denis décide de s’inscrire au parcours du 5 km de course et de faire une collecte en ligne. Il entreprend un programme d’entraînement et se joint à un groupe de course pour améliorer son temps et sa technique. Très motivé, Denis incite son entourage à s’inscrire et à l’encourager. En quelques semaines, il amasse près de 2800$.

Entre ses entraînements, Denis se rend à ses rendez-vous et convient avec son oncologue d’essayer un traitement de curiethérapie. Suivent alors plusieurs rencontres de préparation à l’intervention, qui aura lieu quelques mois plus tard. Puisqu’il ne ressent aucune douleur, Denis poursuit la course, jusqu’au jour du Défi, le 1er octobre 2016, où il court son 5 km dans un temps record!

Depuis maintenant trois ans, l’état de santé de Denis est stable et il court toujours. Pour lui, le Défi a une signification toute particulière puisque c’est grâce à cet événement qu’il a développé une passion pour la course à pied.

Le 28 septembre, il participera une fois de plus au Défi, en compagnie de plusieurs employés et du Club de marche des résidents de Chartwell, employeur de Denis et important partenaire de la Fondation!

(Source: Fondation Hôpital Charles-LeMoyne)