Quatre activités à faire pendant les Fêtes

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Noël ferroviaire à Exporail

Depuis le 23 novembre et jusqu’au 6 janvier, Exporail est dans l’esprit des Fêtes pour accueillir ses visiteurs. Plusieurs véhicules sont décorés et illuminés dans la Grande galerie, dont un wagon de jouets, un traîneau de lutins et un wagon de rennes dans lesquels sont cachés des bas de Noël. Des activités sont aussi offertes, notamment des ateliers de bricolage de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30, ainsi qu’une activité de décoration de biscuits de Noël aux mêmes heures.

Il y aura des services de thé pour les 13 ans et plus le 29 décembre, le 5 et le 6 janvier à 14h30 au coût de 32$ incluant l’admission à Exporail. Réservation requise: 450 638-1522, poste 231.

Exporail est fermé les 24, 25, 26, 31 décembre et le 1er janvier.

Activités spéciales au Musée d’archéologie de Roussillon

Le Musée d’archéologie de Roussillon offre des activités pour les Fêtes. Il est possible pour les visiteurs de confectionner des mitaines traditionnelles, de participer à un atelier tissage aux doigts, d’assister à une visite commentée, une simulation de fouilles et manipuler des outils préhistoriques.

Le musée est fermé les 23, 24, 25, 26, 31 décembre et les 1er et 2 janvier.

Activités au RécréoParc à Sainte-Catherine

Le 28 décembre, un cours de yoga neige sera offert à 10h30. Après l’activité inspiré du Hatha yoga, les participants pourront se détendre dans le paysage hivernal du RécréoParc avant de se réchauffer autour d’un feu et de profiter de la nature. Le tapis de yoga n’est pas fourni.

Le 5 janvier, l’activité raquettes et flambeaux aura lieu entre 16h et 20h. Le départ se fera à proximité du pavillon d’accueil. La location de raquettes peut se faire au info@ecorecreo.ca.