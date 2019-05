Quatre Candiacois reçoivent la médaille du lieutenant-gouverneur

Quatre résidents de Candiac ont été honorés par le conseil municipal en mai pour avoir reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec.

Le maire de Candiac, Normand Dyotte, a présenté les quatre personnes honorées et les a invités a signer le livre d’or de la Ville. Il leur a aussi remis une médaille de la Municipalité. Les récipiendaires sont Évelyne Olivier, Claudette Bourget, Francine Meloche et Pierre Bédard. Mis à part Mme Olivier, les Candiacois ont reçu la médaille lieutenant-gouverneur pour les aînés.

Évelyne Olivier, étudiante en Sciences de la santé cégep Édouard-Montpetit, s’implique dans son milieu scolaire et sa communauté. Elle a entre autres mis sur pied Cégep en spectacle, fait du tutorat et offre son aide au Club des petits déjeuners.

Pour sa part, Claudette Bourget œuvre dans le domaine sportif depuis plus de 25 ans. Elle est membre du conseil administratif du Club de patinage artistique de Candiac (CPA). Elle a été présidente de 1992 à 2017. Elle s’implique aussi au Centre sportif Candiac et a fait du bénévolat à la Société Candiac en Rive.

Francine Meloche s’implique dans la communauté en tant que bénévole et membre du conseil d’administration à la Corne d’abondance à Candiac.

Pierre Bédard fait du bénévolat depuis 25 ans auprès d’associations sportives de baseball, de balle-molle, de hockey mineur, du hockey pour adulte et de soccer. Il est l’un des responsables de l’activité de quilles pour les 50 ans et plus. M. Bédard s’implique aussi dans plusieurs autres événements comme la collecte de sang du maire.