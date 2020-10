Quatre hommes troublant la paix dans deux dépanneurs se filment

La police est à la recherche de quatre suspects concernant deux événements survenus dans autant de dépanneurs à Saint-Constant et Delson, dans la nuit du 30 mai.

Entre 2h et 2h30, les quatre hommes ont recréé la mise en scène d’un crime dans les deux commerces, informe la Régie intermunicipale de police Roussillon le 5 octobre. D’abord, «une personne simule avoir besoin d’aide et une autre portant une cagoule arrive. Deux autres personnes filment la scène». Puis, «le suspect portant la cagoule fait semblant de poignarder un autre homme à l’aide d’un stylo rouge. Encore une fois, deux autres suspects filment la scène», relate la police. Par ailleurs, un des individus a fait savoir à un employé qu’il s’agissait d’un tour qu’ils souhaitaient mettre en ligne sur Youtube.

Description des suspects

Suspect no 1 : homme de race noire âgé entre 17 et 25 ans mesurant 1,83m et de corpulence moyenne. Il avait des tresses collées (dreads). Il était habillé de shorts Nike grise et un t-shirt moitié gris Tommy Hilfiger et moitié bleu Calvin Klein.

Suspect no 2 : homme de race noire âgé entre 17 et 25 ans, mesurant 1,83m, et mince. Il portait un t-shirt blanc et des shorts de couleur noire.

Suspect no 3 : homme de race noire âgé entre 17 et 25 ans, portait une cagoule blanche et une veste noire avec des inscriptions sur la manche et un globe-terrestre rouge avec un serpent au niveau du dos.

Suspect no 4 : homme âgé entre 17 et 25 ans de race noire.

Toute personne possédant de l’information en regard à cet événement peut communiquer avec le sergent-détective Jean-François Demers au (450) 638-0911, poste 487. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 (800) 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.

À noter que la police n’a pas de photo des trois autres suspects.