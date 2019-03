Quatre initiatives vertes dans des commerces près de chez vous

Crédit photo : Facebook - Uniprix La Prairie

Des commerçants locaux ont mis sur pied des initiatives écologiques, amenant certains clients à modifier leurs habitudes de consommation et satisfaisant d’autres qui avaient hâte à ces changements. Le Reflet a recensé quatre d’entre elles.

Du savon en vrac chez Uniprix

Dans le but de favoriser le mode de vie zéro déchet, la pharmacie située à La Prairie offre les produits biodégradables de l’entreprise Purenature dans une station en vrac. Les clients sont invités à acheter une bouteille vide d’un format de 700 ml disponible à la pharmacie, puis à la remplir de détergent à lessive, de savon à vaisselle, de nettoyant tout usage, de détachant ou de savon pour les mains ou le corps. Le contenant peut être réutilisé aussi souvent qu’ils le désirent. Les prix varient de 3$ à 6$ selon les produits.

Des emballages compostables chez Fruits et légumes Taschereau

Le marché du chemin Saint-Jean à La Prairie utilise désormais des emballages en biopolymère de la marque Biogo. Fabriqués au Québec à partir de matière végétale, ces contenants sont certifiés 100% compostables par le Bureau de normalisation du Québec et le Conseil canadien du compost.

Station de lave-glace

Les automobilistes peuvent réduire leur consommation de bidons de lave-glace en utilisant la station libre-service du Esso à Candiac. Les usagers font le plein de lave-glace de la même façon qu’avec une pompe à essence, réduisant ainsi leur empreinte écologique. Le paiement se fait au millilitre directement à la pompe.

Une trousse zéro déchet chez IGA

Les marchés IGA de Candiac, Delson et La Prairie, par l’entremise de leur Fonds éco, ont mis en vente une trousse d’articles écologiques, disponible depuis le 26 février. Le coffret comprend deux sachets alimentaires en silicone, un trio de pellicules en cire d’abeille, quatre sacs pour fruits et légumes en filet, ainsi que quatre pailles inox et une brosse de nettoyage. Ces produits servent entre autres à remplacer la pellicule plastique et les sacs de style Ziploc pour les sandwichs. Pour recevoir sa trousse vendue au coût de 30$, il faut s’inscrire sur le site web du Jour de la terre.