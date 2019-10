Quatre suspects recherchés pour vol dans deux Canadian Tire

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche le suspect et son complice d’un vol qualifié dans un commerce Canadian Tire, situé sur le boul. Taschereau à Greenfield Park. L’événement est survenu le 11 octobre vers 20h20.

Le SPAL explique que l’homme a volé de la marchandise et a quitté par la sortie en forçant les portes coulissantes. Son complice, qui faisait le guet, l’a aidé à sortir par l’entrée en poussant la barrière de sécurité.

«Une altercation physique s’en est suivie entre le suspect et l’agent de sécurité à l’extérieur, raconte le SPAL sur sa page Facebook. Le suspect a commis des voies de fait sur l’agent de sécurité. Ce dernier a eu des blessures mineures au haut du corps. Le suspect a abandonné la marchandise et a quitté les lieux avec son complice.»

Le suspect est un homme de plus ou moins 45 ans. Il a la peau blanche, mesure 188 cm et pèse 110 kg. Selon la description du SPAL, l’homme est chauve sur le dessus de la tête et porte une barbiche foncée. Le suspect parle français et portait un pantalon et un manteau noir. Il circule a vélo.

Son complice est un homme de plus ou moins 50 ans. Il a la peau blanche, mesure 173 cm et pèse 91 kg. Il a les cheveux ainsi que la barbe grise. Il portait un pantalon noir, un chandail noir, des souliers gris ainsi qu’une casquette foncée avec un logo.

Un second vol dans un autre Canadian Tire

Le SPAL recherche également deux suspects qui sont entrés dans un commerce Canadien Tire, situé sut le rang de l’Étang à Saint-Bruno-de-Montarville, et ont volé de la marchandise. L’événement est survenu la 10 juillet vers 15h25.

Les deux suspects ont ensuite pris la fuite dans un Dodge Ram 2002 de couleur gris. Le véhicule est immatriculé X20 NLL.

Le premier suspect est un homme de plus ou moins 45 ans. Il a la peau blanche, mesure 180 cm et pèse 82 kg. L’homme est chauve et portait un t-shirt brun et des bermudas foncés.

Le deuxième suspect est également un homme de plus ou moins 45 ans. Il a la peau blanche, mesure 175 cm et pèse 75 kg. Il portait une chemise à carreaux, des bermudas pâles, une casquette noire ainsi que des souliers de style skate.

Toute personne désirant transmettre de l’information, de façon anonyme, peut contacter l’organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à www.echecaucrime.com.

Toute personne qui aura transmis de l’information à Échec au crime et permis l’arrestation des suspects pourrait obtenir, sur demande, une récompense pouvant atteindre un montant de 2000$.

(Source: Service de police de l’agglomération de Longueuil)