Québec accueille favorablement les restrictions aux voyageurs

Québec a réagi favorablement à l’annonce du premier ministre fédéral Justin Trudeau quant aux restrictions en matière de voyages.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a pris la parole et admis qu’il s’agissait d’une annonce très positive.

« Les mesures sont satisfaisantes. Ça va dans le sens de ce que nous souhaitions et de ce que nous demandions depuis plusieurs jours. Nous voulons éviter les va-et-vient internationaux. Nous voulons empêcher les variants d’entrer au Québec », a lancé Geneviève Guilbault.

Elle a ajouté que déjà huit variants sont apparus dans la province. Quatre ont été amenés par un seul voyageur qui n’a pas respecté les mesures de sa quarantaine.

Restrictions sévères

Ainsi, dans un premier temps, les voyageurs qui arrivent de l’étranger devront passer un test de dépistage à l’arrivée.

« Avant, c’était juste au départ. Maintenant ce sera en débarquant de l’avion », a dit Geneviève Guilbault.

Cette mesure devrait entrer en vigueur dès dimanche.

Par ailleurs, les voyageurs seront envoyés à l’hôtel pour une quarantaine d’au moins trois jours. « Pour attendre leur résultat. C’est une autre bonne nouvelle. Et le coût de l’hôtel sera payé par les voyageurs », a-t-elle expliqué.

Lorsque le voyageur recevra un résultat de test positif, il devra se mettre en quarantaine dans un centre de santé publique supervisé.

« L’annonce est récente et nous allons voir comment ça va s’articuler. Mais nous offrons notre entière collaboration à Ottawa pour le déploiement », a assuré la vice-première ministre.

Si le voyageur présente un test négatif, il devra poursuivre sa quarantaine à la maison.

Des voyages vers le Sud suspendus

À lire aussi: Une agence de voyages locale cesse les réservations, d’autres poursuivent

Les voyages non essentiels vers le Mexique et les Caraïbes sont suspendus, au moins jusqu’au 30 avril.

« Les destinations du Sud soulevaient des inquiétudes pour la relâche. Il reste à voir les autres destinations comme le Royaume-Uni, l’Afrique ou le Brésil qui comptent de nombreux variants. Plus il y a de l’achalandage et plus on s’expose au risque. Et ça, ça nous inquiète », a plaidé Geneviève Guilbault.

Évidemment, les mesures ne s’appliquent pas aux travailleurs essentiels, dont les travailleurs agricoles.

«Ils font déjà l’objet d’un contrôle rigoureux par leur employeur. Ils sont testés avant leur départ évidemment», a figuré celle qui agit également comme ministre de la Sécurité publique.

D’ailleurs, les travailleurs devront respecter une quarantaine à leur arrivée. Tout comme ceux qui reviennent au pays.

«Isolez-vous quand vous revenez de l’étranger. Respectez la quarantaine. Ce serait catastrophique si les variants entraient au Québec. D’ailleurs, dès lundi, nos policiers vont pouvoir donner des contraventions aux gens qui ne respectent par leur quarantaine », a conclu Mme Guilbault.