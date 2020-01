Québec et Tiru s’entendent pour maintenir la collecte sélective

Le groupe TIRU et le gouvernement du Québec se sont entendus pour maintenir le service de collecte de matières recyclables dans les 26 municipalités de la province, dont la région de Châteauguay et Beauharnois, qui sont touchées par la fermeture annoncée de quatre centres de tri.

Rappelons que les matières recyclables de l’agglomération sont reçues et traitées aux installations du groupe TIRU de Châteauguay et Montréal (Saint-Michel), depuis la fermeture du centre de tri de Saint-Hubert en novembre.

Les modalités qui permettront à l’entreprise d’assurer la transition d’ici à ce que de nouveaux opérateurs soient trouvés font actuellement l’objet de discussion, indique un communiqué du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, émis ce mardi.

Un sursis a donc été accordé, alors que groupe TIRU évoquait la semaine dernière une fermeture possible dès ce mercredi de ses centres de tri de Montréal, Châteauguay et Saguenay.

«Le gouvernement du Québec est déterminé à annoncer très bientôt des solutions structurantes pour l’ensemble de l’industrie de la collecte et de la récupération des matières recyclables, a soutenu le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoît Charrette. En attendant, nous continuons de travailler pour trouver des solutions à plus court terme afin de pallier les difficultés du groupe TIRU.»

«Nous devons donc agir pour le maintien de ces services à court comme à moyen terme. Il en va de la confiance du public envers le système», a-t-il ajouté, rappelant la mobilisation grandissante de la population à l’égard de la protection de l’environnement.

La semaine dernière, la mairesse Sylvie Parent avait fait le point sur la situation, affirmant que toutes les solutions étaient étudiées pour que la collecte de matières recyclables sur le territoire de l’agglomération ne soit pas compromise.

Groupe TIRU avait réclamé une aide financière à la Ville de Montréal, alors que les centres de tri vivent une crise sans précédant. Depuis 2018, les centres de tri peinent à vendre les matières traitées. La Chine a fermé ses portes à l’importation et l’Inde a plus récemment fait de même. La faible qualité du papier recyclé est notamment en cause.