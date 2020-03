Québec promet de l’aide pour les médias et la construction

À l’heure où la COVID-19 a des répercussions douloureuses sur les entreprises privées, Québec promet des mesures financières pour soutenir les médias et les employeurs du milieu de la construction qui ne sont pas épargnés par la crise actuelle.

Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce lors de son point de presse quotidien, le vendredi 20 mars. Soulignant que les médias jouent un rôle essentiel, notamment dans la diffusion des directives gouvernementales, M. Legault a reconnu que les ventes et annonceurs sont moins au rendez-vous.

«Les revenus publicitaires sont en baisse, puisque les commerces sont fermés. On regarde ce qu’on peut faire présentement, car il s’agit d’un secteur critique. Nous avons besoin de vous», a-t-il indiqué.

Par le fait même, le gouvernement a mentionné qu’il devancera l’échéancier des grands projets d’infrastructures publics pour permettre aux employeurs du milieu de la construction de travailler. Des précautions devront néanmoins être prises par ces derniers, a souligné le premier ministre.

«Les travailleurs doivent avoir accès à de l’eau et du savon pour se laver les mains, ainsi que plus de roulottes pour qu’ils puissent manger à une distance convenable les uns des autres», a-t-il dit.

Plus de lignes téléphoniques

De nouvelles lignes téléphoniques seront mises à la disposition des personnes qui présentent des symptômes et qui souhaitent s’informer. Les citoyens sont invités à composer leur code régional suivi du 644-4545. La ligne générale au 1 877 644-4545 demeure en fonction. La ministre de la Santé Danielle McCann a indiqué que le délai d’attente pour parler à une infirmière a diminué d’une heure, hier.

École

Questionné à savoir si les écoles vont rouvrir leurs portes à la fin du mois de mars comme prévu, François Legault a répondu qu’il est peu probable que ce scénario se réalise.

«Nous regardons pour le début du mois de mai», a-t-il dit.

Messages aux aînés

Après avoir demandé plus tôt cette semaine aux influenceurs de propager le message auprès des plus jeunes, le gouvernement se tourne désormais vers d’autres personnalités pour interpeller les aînés. À compter de 18h ce soir, des personnes de 70 ans et plus recevront un message téléphonique enregistré par Bernard Derome et Dominique Michel pour leur rappeler les mesures à suivre afin d’éviter d’être contaminées.

Bilan

139 cas au Québec, dont 21 en Montérégie

10 personnes hospitalisées, dont six aux soins intensifs

2400 personnes en attente d’un résultat

7700 résultats négatifs