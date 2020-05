Québec veut réaliser 14 000 tests par jour

Québec entend augmenter sa capacité de dépistage pour atteindre les 14 000 tests par jour d’ici vendredi prochain.

Le directeur national de Santé publique du Québec, Horacio Arruda, a dévoilé le nouveau plan de dépistage du gouvernement, qui s’inscrit comme une suite logique du plan de déconfinement annoncé cette semaine.

«Si on teste plus, on trouvera plus de cas positifs: c’est ce qu’on souhaite, a indiqué le Dr Arruda. Cette augmentation pourrait due à une plus forte transmission, mais aussi à une augmentation du nombre de tests.»

Depuis le début de la crise, 220 000 tests ont été effectués.

Le gouvernement élargit ainsi le spectre des dépistages plutôt que de cibler surtout les milieux de soins, tels les hôpitaux et CHSLD.

Ce dépistage plus agressif visera à trouver les cas positifs, pour effectuer les enquêtes épidémiologiques autour de ces cas et d’isoler les personnes susceptibles de transmettre le virus.

La répartition régionale des tests ne se fera pas en fonction de la population, mais selon l’épidémiologie de chaque région. Des tests seront tout de même effectués dans les zones froides, mais en moins grand nombre au prorata.

De plus, Dr Arruda a détaillé la capacité de dépistage de la province: 7000 tests par jour pour les personnes hospitalisées et les aînés; 6000 tests pour les personnes symptomatiques dans la population (en portant une attention aux milieu ciblés par la réouverture); et une réserve de 1000 tests sera gardée dans le cas où une situation exige une intervention rapide.

Cette nouvelle stratégie a entraîné des changements dans les groupes prioritaires à dépister:

-Groupe 1 : patients symptomatiques hospitalisés ou qui nécessitent des soins réguliers

-Groupe 2 : personnel de la santé symptomatique

-Groupe 3 : usagers et membres du personnel dans les CHSLD et autres centres d’hébergement

-Groupe 4 : personnes symptomatiques de toutes les communautés, ce qui inclut les milieux en réouverture.

-Groupe 5 : « premiers répondants » dans les services essentiels

-Groupe 6 : contacts des cas confirmés

Des tests pourraient aussi être effectués auprès d’une part des employés au sein d’entreprises qui rouvriront leurs portes.

Nouvelle ligne téléphonique

Dès lundi, les personnes qui ressentent des symptômes pourront contacter une ligne téléphonique, dont le numéro n’a pas encore été dévoilé, afin d’être référés à des centres désigné de dépistage ou des cliniques désignées d’évaluation.

Le directeur général adjoint de la protection de la santé publique Yves Jalbert a affirmé que ceux qui appelleront à cette ligne devraient être en mesure d’obtenir un rendez-vous dans un centre désigné dans les 24 heures suivantes. Si ce n’est pas possible, ces personnes seront référées aux cliniques désignées d’évaluation.

Les résultats seront communiqués par une infirmière ou un médecin.

Nouvelle technique de dépistage

La technique de dépistage par expectoration (soit en crachant) sera privilégiée à la méthode utilisée jusqu’ici, au moyen d’écouvillons.

Dr Jalbert a relevé que cette nouvelle technique permettra de contourner l’enjeu d’approvisionnement d’écouvillons.

Bilan

28 648 cas (+1100)

2020 décès (+163)

6700 rétablis

1716 hospitalisations

261 aux soins intensifs (+4)

Le Dr Arruda a précisé que les 163 décès supplémentaires ne signifient pas que sont survenus 163 décès depuis hier. Ce nombre représente les données ont été déclarées et compilées. Donc, des décès survenus au cours des derniers jours.