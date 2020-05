Québec veut recruter 10 000 préposés aux bénéficiaires

Le gouvernement lancera au cours des prochaines semaines une importante campagne de publicité dans le but de recruter et former 10 000 préposés aux bénéficiaires supplémentaires, afin de combler les besoins dans les CHSLD.

«Ce qu’on vise, c’est de pouvoir offrir des formations de la mi-juin à la mi-septembre, a annoncé le premier ministre François Legault lors de son point de presse, le 27 mai. Les personnes qui vont s’engager vont être payées pendant la formation au salaire d’aide de service qui est de 21$ de l’heure ou de 760$ semaine.»

«S’ils réussissent leur cours, ils pourront gagner un salaire qui débute à 26$ de l’heure, 940$ par semaine ou 49 000$ par année», a-t-il ajouté.

M. Legault a déclaré qu’il manque 10 000 préposés aux bénéficiaires depuis plusieurs années dans le réseau de la santé. De plus, presqu’autant d’employés se sont retrouvés incapables de travailler pendant la crise, «soit parce qu’ils avaient attrapés la COVID ou qu’ils avaient peur», a dit M. Legault.

«L’erreur qu’on a fait durant la dernière année et demie [depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ], c’est qu’on a augmenté les budgets des CHSLD et qu’on aurait dû en même temps rehausser de façon importante le salaire des préposés aux bénéficiaires pour combler ces 10 000 postes», a-t-il reconnu.

Le gouvernement attendait plutôt de le faire lors des négociations de leur convention collective, a-t-il avancé. Les postes affichés n’ont alors pas été comblés pour cette raison, a affirmé le premier ministre.

En attendant que du nouveau personnel formé entre en poste, M. Legault a demandé au premier ministre canadien Justin Trudeau de prolonger le mandat des soldats de l’armée canadienne dans les CHSLD jusqu’au 15 septembre.

Au sujet du rapport de l’armée dévoilé ce matin, François Legault estime qu’il ne réservait «pas beaucoup de surprises». Il a enfin réinvité les gens à faire preuve de prudence à comparer le bilan québécois à ailleurs.

«Le virus a frappé beaucoup plus dans les grandes villes du nord-est de l’Amérique du Nord et dans les grandes villes en Europe, a-t-il relativisé. Le nombre de décès par million est comparable, voire moins pire au Québec ailleurs, à l’exception de l’Ontario.»

Remerciements du jour

Les personnes qui se sont inscrites au site Internet «je contribue» et les militaires canadiens qui sont venus prêter main-forte.

Bilan quotidien

49 138 cas positifs

15 319 rétablis

358 822 testés négatifs

4 228 décès

41378 personnes hospitalisées