Quel avenir pour Infiniti?

Article par Le Guide de l’auto

Après Acura il y a trois ans et Lexus il y a quelques mois, c’est désormais au tour d’Infiniti de célébrer son trentième anniversaire.

Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto diffusée sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont discuté de l’évolution des trois marques japonaises de luxe depuis leur création en mettant l’emphase sur Infiniti.

Dans un élan de nostalgie, Antoine s’est rappelé des premiers modèles commercialisés sur le marché nord-américain. « Si on se souvient, du côté d’Infiniti, c’étaient la G20 et la Q45. Deux voitures qui étaient des modèles Nissan vendus au Japon, mais qu’on a rebadgés bêtement pour les vendre ici. »

Certes, Infiniti n’a pas le vent dans les voiles à l’heure actuelle. Or, la situation est plus rose qu’elle l’a déjà été ailleurs sur la planète. À cet effet, Antoine se souvient « qu’on avait tenté de lancer Infiniti du côté de l’Europe et rapidement, on s’est rendu compte que c’était un échec et on est disparu. Infiniti n’est plus vendu en Europe ni au Japon.»

Au cours de cette émission, les deux animateurs ont aussi échangé sur le mariage entre PSA et FCA, l’abandon du Ford Flex et de la Nissan Micra, de l’arrivée tardive de la Volkswagen Golf de huitième génération et de la présentation du système Sync 4 de Ford.

Ils livrent aussi leurs impressions sur les Ram 2500 et BMW M4 récemment conduits. De son côté, Antoine présente à Germain une manière complètement repensée pour calculer les coûts d’immatriculation d’un véhicule auprès de la SAAQ.

