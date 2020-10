Avec les hivers rigoureux du Québec, il est primordial d’avoir un système de chauffage efficace. Afin de trouver la bonne fournaise pour votre maison, il est très important de choisir soigneusement entre les options de fournaise électrique et au gaz. Les coûts initiaux sont différents, tout comme les exigences de maintenance et les coûts d’exploitation.

Si vous envisagez d’acheter une nouvelle fournaise avant l’hiver, voici quelques points importants à considérer pour savoir quel type de fournaise choisir et n’hésitez pas à demander conseils à des professionnels comme les Entreprises MST.

Le fonctionnement des fournaises électriques et au gaz

Les fournaises au gaz et électriques fonctionnent à l’aide d’un système de chauffage à air pulsé. Le premier équipement utilisé dans les deux fournaises est le thermostat. Lorsque la température dans la pièce tombe en dessous du point de consigne de chaleur sur le thermostat, un signal est envoyé à l’unité de la fournaise.

Dans le cas d’une fournaise au gaz, le signal amènera la veilleuse à allumer le brûleur principal de l’échangeur de chaleur. La veilleuse est une petite flamme qui brûle toujours. L’échangeur tire la chaleur du brûleur principal et chauffe l’air qui circulera dans la maison. En revanche, dans une fournaise électrique, le système d’allumage reçoit le signal du thermostat et active des éléments chauffants électriques à l’intérieur de la fournaise.

Dans les deux types de fournaises, l’air chauffé est forcé par un ventilateur soufflant à travers les conduits dans les différentes pièces de la maison. L’air plus frais est aspiré par un conduit d’admission pour retourner à la fournaise. Lorsque la température désirée est détectée par le thermostat, les deux types de fournaises éteignent leurs éléments chauffants. Le ventilateur dissipe l’air chauffé restant et s’arrête également.

La fournaise électrique

Il y a plusieurs avantages à choisir une fournaise électrique. Les modèles récents ont une efficacité énergétique impressionnante, et sont particulièrement silencieux. De plus, les fournaises électriques sont efficaces pour filtrer l’air à l’intérieur de la maison et n’émettent pas de monoxyde de carbone ou de particules nocives pour la santé des occupants.

Parmi ses autres avantages, la fournaise électrique peut être installée n’importe où et sans restriction, elle est facile à installer et nécessite peu d’entretien. En effet, il n’y a pas de brûleur à nettoyer, et le système lui-même ne nécessite généralement aucun nettoyage ou entretien d’aucune sorte. Cela peut rendre une fournaise électrique plus facile et moins coûteuse à entretenir pendant sa durée de vie.

La fournaise au gaz

Le principal avantage de la fournaise au gaz est sa rapidité. La fournaise au gaz est reconnue pour sa capacité à chauffer rapidement les pièces de la maison, jusqu’à deux fois plus rapidement qu’une fournaise électrique.

Cependant, la fournaise au gaz ne peut être installée que dans les secteurs où le gaz naturel est disponible, et certaines conditions quant à son lieu d’installation doivent être respectées. En outre, la fournaise au gaz peut laisser fuir du monoxyde de carbone si elle n’est pas inspectée et entretenue régulièrement.

Enfin, le coût de consommation de la fournaise au gaz est légèrement plus élevé que la fournaise électrique.