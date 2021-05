Quel type de verre choisir pour une rampe extérieure ?

Qu’il s’agisse de votre terrasse ou de votre balcon, les systèmes de rampes extérieures en verre peuvent donner un style audacieux à votre décor. Le verre est un matériau qui offre à la fois sécurité et beauté à une structure, et ce type de système de rampes extérieures est utilisé à la fois dans les zones résidentielles et commerciales. Sa flexibilité en matière d’esthétique en fait le choix parfait pour les environnements de style traditionnel ou moderne.

Cependant, il existe une certaine variété de matériaux lorsqu’il s’agit de choisir des panneaux de verre. Voici quels types de verre choisir pour une rampe extérieure.

La rampe extérieure en verre trempé

Souvent appelées « rampes invisibles », ces types de rampes en verre ont des panneaux transparents et n’ont pas de cadre. Cela signifie que vous pouvez simplement vous asseoir et profiter de la vue extérieure de votre balcon sans aucune obstruction. C’est un excellent choix pour les personnes avec de jeunes enfants et des animaux domestiques, car il y a peu d’espace entre les panneaux de garde-corps.

Le verre trempé est reconnu pour être plus durable, et résistant contre le bris et l’éclatement. S’il se casse, les morceaux brisés sont plutôt gros et ne sont pas tranchants, ce qui réduit les risques de blessures.

Parmi les avantages du verre trempé, notons que les panneaux de verre et les poteaux de rail en aluminium résistent à la rouille même s’ils sont exposés à l’eau pendant une longue période. De plus, ils peuvent résister à des fluctuations de température extrêmes et ne demandent que très peu d’entretien. Enfin, les assembler et les personnaliser est très simple.

Cependant, il y a quelques inconvénients au verre trempé. Premièrement, les rampes extérieures en verre trempé ne sont pas bon marché. Deuxièmement, vous devez maintenir une routine de nettoyage régulière pour garder le panneau exempt d’empreintes digitales et de taches.

La rampe extérieure en verre feuilleté

Le verre feuilleté, en revanche, est un comme un sandwich de verre, qui a un intercalaire en vinyle placé entre deux ou plusieurs couches de verre, comme dans le pare-brise d’une voiture. L’adhérence de divers intercalaires est la principale raison de la stabilité des bords du matériau. De cette façon, le verre reste ensemble s’il est endommagé. Par conséquent, il est également considéré par un matériau de vitrage de sécurité.

Les avantages du verre feuilleté comprennent une efficacité de 99% pour bloquer les rayons UV nocifs du soleil, et il a même une capacité de réduction du son. Ce verre résistant aux chocs peut être coupé et poli même après le processus de laminage, et avec un délai d’exécution plus rapide, ils peuvent être installés très rapidement.

Du côté des inconvénients, le verre feuilleté est également une option coûteuse car le processus de fabrication nécessite de nombreuses étapes pour ajouter plusieurs couches du matériau. En outre, le verre feuilleté a tendance à présenter des imperfections sur les bords au fil du temps, en raison du processus de stratification ou de sa compatibilité avec les autres éléments du bâtiment, ce qui peut réduire son attrait visuel.