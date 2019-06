Quel VUS choisir avec un budget de 25 000$?

Article par Antoine Joubert

Quoi choisir entre un Jeep Grand Cherokee Ecodiesel 2015 de 139 000 km pour 26 000$, ou un Volkswagen Tiguan R-Line 2015 de 60 000 km pour 25 000$?

Bonjour Annabelle,

Le Grand Cherokee est un véhicule charmant et clairement plus confortable que le Volkswagen Tiguan. Cependant, le moteur Ecodiesel est drôlement à risque, ayant connu de sérieux problèmes de fiabilité. J’ajouterais que les coûts d’entretien associés à ce moteur sont élevés, les vidanges d’huile coûtant par exemple trois fois plus cher qu’avec un moteur à essence régulier. Ajoutez à cela le liquide d’urée à ajouter sur une base régulière et le fait que le carburant diesel est souvent plus cher que l’essence, et vous avez là un scénario peu convaincant.

Si vous appréciez le Grand Cherokee, vaut donc mieux vous tourner vers le moteur à essence V6 Pentastar, lequel est fiable et efficace. Règle générale, le Grand Cherokee n’est pas non plus réputé pour sa grande fiabilité, mais en optant pour le V6 régulier et en évitant la suspension pneumatique, vos chances de bris diminuent considérablement. Sachez cependant que pour obtenir un Grand Cherokee à environ 25 000$, il vous faudra opter pour un modèle à haut kilométrage, donc plus à risque.

Évidemment, le Tiguan sera donc une meilleure option si vous recherchez un véhicule efficace et moins coûteux à long terme. Il est vrai que son moteur de 2,0 litres est reconnu pour consommer un peu d’huile, certains le faisant avec excès. Cela dit, il s’agit d’un problème connu chez Volkswagen et ce faisant, vous pourriez alors réclamer sous garantie si vous optez pour un modèle relativement récent. Autrement, le seul caprice du Tiguan qui, en passant, est un charme à conduire, demeure l’exigence d’une essence super.

Je me permets toutefois de vous dire que le Tiguan que vous convoitez est trop cher. Au plus, vous devriez payer autour de 22 000$ pour un modèle 2015, ce qui me permet ainsi de vous dire qu’avec un budget de 25 000$, vous pourriez vous rajeunir d’un an.

Bref, le Tiguan demeure votre meilleure option.