Quelle sera l’autonomie de la Hyundai Ioniq 2020?

Article par Antoine Joubert

Est-ce vrai que la Hyundai Ioniq 2020 aura une autonomie de 308 km avec sa nouvelle batterie de 39 kWh? Le concessionnaire me dit pouvoir la commander maintenant et que je pourrais en prendre possession dans cinq semaines.

————–

Bonjour Rodrigo,

Il est vrai que pour 2020, l’Ioniq propose une batterie de 38,3 kWh au lieu de 28 kWh. Cela permet de faire passer son autonomie à 308 kilomètres, une hausse d’environ 100 km par rapport au modèle de 2019. Cela signifie donc qu’en de parfaites conditions, vous pourriez frôler les 300 km d’autonomie, mais que vous peinerez à faire 200 km par temps froid.

Essentiellement, il faut donc voir l’Ioniq comme une rivale directe de la Nissan Leaf, qui propose en version régulière une autonomie de 243 km.

Pour un prix similaire, vous obtenez donc un tantinet plus d’autonomie, mais aussi une garantie de base plus longue, ce qui n’est pas à négliger. Et bien sûr, sachez que cette Hyundai peut être rechargée sur une borne rapide de niveau 3, un élément aujourd’hui incontournable pour pouvoir circuler sans contraintes aux quatre coins de la province.